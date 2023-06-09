Власть 09 июня 2023, 17:03 Депутат Сейма Ширинскине призвала сместить министра обороны Литвы из-за его плохого английского

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Депутат Сейма Агне Ширинскине заявила, что на пост министра обороны Литвы есть более достойные кандидаты, чем Арвидас Анушаускас, который плохо владеет английским языком. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Депутат заявила, что плохое произношения министра мешает его сотрудничеству и взаимодействию с коллегами из других стран. Например, по ее мнению, немецкая бригада не разместилась в Литве именно по этой причине.

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«Теперь я понимаю, почему в Минобороны уже несколько лет ходят легенды, как министр пытается сбежать с частных встреч, ужинов и так далее с министрами других стран. Он стыдится своего английского», — отметила у себя в соцсетях Ширинскене.

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