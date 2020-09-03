Депутат Санина назвала необоснованным выход США из ВОЗ
Первый зампред комитета ГД по охране здоровья Наталья Санина назвала необоснованным выход США из ВОЗ. Накануне Госдепартамент заявил, что страна покинет организацию летом будущего года, сообщило радио «Говорит Москва».
«Я думаю, что это даже было решение не страны, а президента. Я бы назвала его так не очень грубо скоропалительным. Я считаю, что в этих решениях должна быть четкость, понимание, для чего вступали, кто там работает, с какой целью. Я не считаю, что их решение правильно», — высказала точку зрения Санина.
По ее мнению, в настоящий момент государства не могут сосуществовать без тесной связи и сотрудничества. Она подчеркнула, что, если США не хотят быть в созданных для этого организациях, значит они вовсе не нужны.
Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, обвинив ее в сокрытии реальных масштабов пандемии коронавируса, а также бездействии и зависимости от Китая.