Депутат Санина назвала необоснованным выход США из ВОЗ

«Я думаю, что это даже было решение не страны, а президента. Я бы назвала его так не очень грубо скоропалительным. Я считаю, что в этих решениях должна быть четкость, понимание, для чего вступали, кто там работает, с какой целью. Я не считаю, что их решение правильно», — высказала точку зрения Санина.

По ее мнению, в настоящий момент государства не могут сосуществовать без тесной связи и сотрудничества. Она подчеркнула, что, если США не хотят быть в созданных для этого организациях, значит они вовсе не нужны.

Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, обвинив ее в сокрытии реальных масштабов пандемии коронавируса, а также бездействии и зависимости от Китая.