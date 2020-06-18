Депутат Саблин рассказал о важности поправкок в конституцию

Депутат заявил, что поправки направлены на защиту традиционных и культурных ценностей.

Он считает, что мы впервые принимаем нашу суверенную конституцию. По его словам, раньше либералы ориентировались на западные ценности.

«Мы принимаем конституцию, чтобы ограничить влияние других государств на наши внутренние процессы. Это влияние идет во всем мире, но конституция это жестко защищает», — пояснил Саблин.

Депутат Госдумы отметил, что все предложенные поправки являются важными и необходимыми. Он рассказал, что депутаты долго обсуждали все поправки, поэтому их вынесли на обсуждение общим пакетом.

«Важны практически все поправки. Эта конституция связывает нашу тысячелетнюю историю. Главное богатство нашей страны — это наша история», — поделился Саблин.