Депутат Роднина заявила, что исключение России из спорта в 35 странах ничего не поменяет

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала заявление 35 стран об исключении России и Белоруссии из международных спортивных федераций. Об этом сообщил RT.

«Мне кажется, российские спортсмены уже находятся в таком сложном положении, что чуть хуже или чуть лучше — не имеет особого значения», — заявила Роднина.

Она отметила, что пока не понятно, какое влияние это может оказать на ситуацию. Депутат заключила, сейчас можно лишь следить за происходящим и принимать решения по ходу действий.