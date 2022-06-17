Депутат Роднина заявила, что детский спорт укрепляет патриотизм

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает, что в России следует развивать детский спорт, так как это повышает уровень патриотизма. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она уверена, что на это должны обратить внимание государство и крупный бизнес. Кроме того, необходимы дополнительный инвестиции, считает Роднина.

«Нам же нужно развивать массовый спорт, детский, школьный. Ведь это здоровье, воспитание командного духа, целеустремленности и патриотизма», — заключила она.