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    17 июня 2022, 18:13

    Депутат Роднина заявила, что детский спорт укрепляет патриотизм

    Дарья Морозова

    Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает, что в России следует развивать детский спорт, так как это повышает уровень патриотизма. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Она уверена, что на это должны обратить внимание государство и крупный бизнес. Кроме того, необходимы дополнительный инвестиции, считает Роднина.

    «Нам же нужно развивать массовый спорт, детский, школьный. Ведь это здоровье, воспитание командного духа, целеустремленности и патриотизма», — заключила она.