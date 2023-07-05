Власть 05 июля 2023, 16:11 Депутат Разворотнева поддержала увеличение штрафов за недопуск в квартиру газовщиков

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Увеличение штрафов за то, что человек не пускает в свое жилье сотрудника газовой компании, — это необходимая мера, на которую вынуждено пойти государство. Об этом НСН рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, это единственная возможность обеспечить безопасность всех жильцов. Потому что неисправное газовое оборудование приводит к авариями, которые становятся причиной гибели людей. Поэтому увеличение штрафа до 10 тысяч рублей — это необходимость.

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«Эта мера позволит защитить всех жителей дома, она нужна. Такая норма существовала и раньше, но очень часто не исполнялась, потому что не было механизмов принуждения». — отметила депутат.

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