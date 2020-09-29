Депутат рассказал о работе Госдумы во время эпидемии

Она рассказала, что распоряжение об удаленной работе касается советников и помощников. А депутаты продолжают работать в прежнем режиме.

Драпеко уточнила, что совсем без помощников работать практически невозможно, поэтому для них организованы специальные меры.

«Помощники приезжают, получают всю почту, отправляют письма, но тоже по очереди, по специальным спискам, чтобы больше одного человека в кабинете не было», — пояснила она.