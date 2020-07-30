Депутат рассказал о новом законе против черных лесорубов
Идет подготовка нового закона в сфере лесной отрасли. Он направлен на затруднение деятельности по незаконной заготовке древесины. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на главу Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.
Закон предполагает регистрацию всех российских пунктов складирования и отгрузки древесины. Также транспортировка леса будет фиксироваться в единой информационной базе ЛесЕГАИС.
«Речь идёт прежде всего о повышении открытости отрасли, чтобы можно было полностью отследить происхождение древесины и сделать невозможными или, по крайней мере, существенно затруднить действия по её незаконной заготовке и реализации», — рассказал Николаев.