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    30 июля 2020, 12:38

    Депутат рассказал о новом законе против черных лесорубов

    Дарья Морозова

    Идет подготовка нового закона в сфере лесной отрасли. Он направлен на затруднение деятельности по незаконной заготовке древесины. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на главу Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

    Закон предполагает регистрацию всех российских пунктов складирования и отгрузки древесины. Также транспортировка леса будет фиксироваться в единой информационной базе ЛесЕГАИС.

    «Речь идёт прежде всего о повышении открытости отрасли, чтобы можно было полностью отследить происхождение древесины и сделать невозможными или, по крайней мере, существенно затруднить действия по её незаконной заготовке и реализации», — рассказал Николаев.

    Новости SMI.FM