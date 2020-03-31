Депутат рассказал, какие меры против коронавируса приняла Госдума

Он уточнил, что это «наделение правительства особыми полномочиями в плане введения режима ЧС и связанные с этим экономические меры».

Также Госдума ужесточила наказание за распространение фейков об инфекции — штрафы за это превышают миллион рублей.

«Наша власть выбрала золотую середину и очень внимательно мониторит ситуацию. Но такие механизмы, как введение ЧС, должны быть у правительства», — добавил депутат.