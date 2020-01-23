Депутат рассказал, чего ждать от нового главы ПФР

Вопрос пенсий остается одним из самых важных в России. Теперь у Пенсионного фонда новый глава — Максим Топилин. Поработавший с ним депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал «360», чего ждать от нового руководителя ПФР.

«Считаю назначение гармоничным. Пенсионный фонд — это не только страхователь, который собирает взносы работодателей и назначает страховые пенсии. Это еще и оператор многих государственных служб. Например, выплата маткапитала, назначение доплат к пенсии до прожиточного минимума», — заявил Нилов, возглавляющий в Госдуме комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он напомнил, что с 1 января 2020 года Пенсионный фонд является еще и администратором системы ведения электронных книжек. По его словам, опыт и знания Топилина в области трудового и пенсионного законодательства помогут ему полноценно руководить большой структурой и «совершенствовать работу в том числе с учетом звучащей критики со стороны граждан».

Максим Топилин всегда готов к диалогу, никогда ни он, ни его заместители при работе с комитетом не относились с надменностью, не показывали нежелания работать. Наоборот, всегда был конструктив, оперативность. Если позиции расходились, то желание найти компромисс прослеживалось на протяжении всех лет Ярослав Нилов депутат Госдумы.

Во вторник, 21 января, стал известен состав нового правительства России. В него вошли девять новых министров. Так, Максима Топилина на посту главы Минтруда сменил Антон Котяков. Сам Топилин без работы не остался и возглавил Пенсионный фонд России.