Депутат раскритиковал новые камеры ГИБДД для контроля скорости

ГИБДД будет по-новому оценивать превышение скорости Подробнее

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что предложенное устройство вовсе не ново. По его словам, уже давно есть портативные комплексы, которые могут измерять как скорость встречного потока, так и попутного, при движении автомобиля ГАИ.

Парламентарий считает, что использование нового комплекса увеличит лишь количество штрафов. Лысаков отметил, что лишь сотрудник ГИБДД может адекватно оценить нарушения правил дорожного движения.

«Камеры фиксируют, штрафы придут, но за это время нарушитель может не одного человека на тот свет отправить. Поэтому пресечь грубые нарушения, остановить человека, который представляет опасность для всех участников дорожного движения может только инспектор живьем на дороге, а не камера автоматической фото- и видеофиксации», — заявил депутат.

Вячеслав Лысаков добавил что камеры не смогут увидеть пьяный ли автомобилист или находится под наркотиками. Также не смогут установить, есть ли у водителя права. Это все сможет определить лишь сотрудник ГАИ. Поэтому парламентарий призвал отказаться от сокращения числа инспекторов ДПС, а не вводить новые комплексы технической фиксации.