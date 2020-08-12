Депутат раскритиковал идею создать «комиссию правды» Киева по вопросу Крыма

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек раскритиковал идею создать «комиссию правды» Киева по вопросу Крыма.

Накануне постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил ряду местных СМИ, что после того, как Крым и Донбасс вернутся в состав страны, будет создана некая «комиссия правды» для территорий, пишет ИА Nation News.

По словам Бальбека, такие планы являются «извращенной фантазией» Украины. Он выразил возмущение такими намерениями Киева. Политик отметил, что власти страны хотят вернуть регион, а затем, не спрашивая местных жителей, его поделить.

Как считает депутат, все концепции украинских властей основываются на чистом коммерческом интересе.