Депутат Рашкин заразился коронавирусом. Он отрицал пандемию и смеялся над масками

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он написал в Twitter. Прежде коммунист критиковал масочный режим и подвергал сомнениям действия властей по профилактике ковида.

Рашкин сообщил, что чувствует себя «хорошо». Однако из-за заражения он отменил свою трансляцию на YouTube-канале, которую готовил с коллегой Николаем Бондаренко.

Депутат в конце прошлого года заявлял, что российские власти якобы обманывают людей, нагнетая в обществе панические настроения из-за коронавирусной пандемии. Рашкин утверждал, что существуют и другие не менее серьезные болезни, на которые следует обратить внимание. Он ссылался на неких экспертов и говорил, что ковид «не особо опасен».

Рашкин даже требовал от властей объявить об окончании пандемии. В декабре прошлого года депутата заметили на акции против дистанционного обучения в Москве, организованной КПРФ. На ней людям раздавали листовки с диссидентскими призывами. Никто из собравшихся не соблюдал социальную дистанцию. Рашкин тогда был без маски. Он, смеясь, говорил, что она ему не нужна, так как у него «иммунитет».

От коронавируса умерли уже два депутата Госдумы. Оба летальных исхода — в рядах КПРФ. Сначала в сентябре 2020 года ковид забрал жизнь Вахи Агаева. Он впал в кому, из-за инфекции у него начался тромбоз. Ему было 67 лет. А в декабре скончался замруководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов. Он тяжело болел три недели, его подключали к ИВЛ. Но парламентария было уже не спасти. Он умер на 74-м году жизни.