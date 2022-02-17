Депутат Птицын предложил запретить продажу алкоголя ближе, чем в 100 метрах от школ
Депутат Роман Птицын выразил мнение, что следует запретить продажу алкоголя на расстоянии, менее 100 метров от школ. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Он высказал свое предложение на заседании в Госдуме. Птицын отметил, что инициатива имеет аналогию с антитабачным законом.
«Была предложена инициатива, подобная существующему уже законодательству по торговле табаком в Российской Федерации, ограничить территорию по торговле алкоголем возле образовательных учреждений расстоянием не менее 100 метров», — объяснил он.