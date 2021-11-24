Депутат прокомментировал призыв ЕС к России отменить помощь Донбассу

Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал призыв Евросоюза к России отказаться от поддержки Донбасса. Об этом сообщил RT.

Он заявил, что Украина не выполняет Минские соглашения. Из-за этого на Донбассе сложилась сложная экономическая ситуация, поэтому России приходится поддерживать регион.

«Мы не собираемся перекрывать воду, мы не перерезаем электрические провода, мы не перекрываем железную дорогу. Мы даем возможность людям жить и существовать», — заключил депутат.