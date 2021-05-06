Депутат прокомментировал предложение запретить жидкости для электронных сигарет

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин оценил предложение правительства запретить жидкости для электронных сигарет. Об этом сообщил RT.

По его словам, «эти меры направлены на снижение объема потребляемого табака, естественно, и вреда, который он приносит». Говорин считает, что их «необходимо реализовывать».

«Это важно с позиции комплексного подхода к решению проблемы, потому что сегодня, к сожалению, распространение табачной продукции идет не только по пути использования обычных сигарет, но и всякого рода заменителей», — заявил депутат.