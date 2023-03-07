Власть 07 марта 2023, 02:58 Депутат призвала исключить бюрократию при оказании помощи семьям мобилизованных Депутат Бессараб: нужно избежать проволочек в процессе поддержки семей мобилизованных РИА «Новости»

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Проект паспортов семей мобилизованных поддержали в Госдуме, за идею высказалась депутат Светлана Бессараб. В беседе с RT парламентарий отметила, что это поможет избежать бюрократических проволочек при оказании помощи семьям военнослужащих.

«Как бы формат этой работы ни назывался, уже в каждом субъекте России в той или иной степени он работает <…> Помимо федеральных гарантий, а это и налоговые льготы, и льготы имущественного характера, и льготы ЖКХ, действуют также региональные льготы», — отметила Бессараб.

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Паспорта для семей мобилизованных, по мнению депутата, помогут исключить бюрократию в процессе поддержки военнослужащих. Также необходимо кураторство социального фонда.

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Президент Владимир Путин поддержал идею курганского губернатора о паспортах для семей мобилизованных россиян. Власти помогают с решением ряда вопросов, для этого в регионе создали «портреты» каждой семьи. Президент инициативу оценил и предложил распространить идею с паспортами на всю страну.