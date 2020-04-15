Депутат призвал оказывать помощь попавшим в тяжелую ситуацию россиянам и бизнесу

«Наша статистика показывает, что торговый ритейл живет неплохо, но ему тоже нужно помогать, но я бы, прежде всего, даже говорил не о том, какая помощь нужна сегодня. Сегодня помощь нужна в основном тем людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию или малому и среднему бизнесу, самозанятым», —заявил депутат.

Он считает, что необходимо оказывать помощь на восстановление после кризиса, который наблюдается сейчас.

Гутенев предложил несколько вариантов финансовой помощи, которую может оказывать правительство. Например, давать кредиты с нулевым процентом.