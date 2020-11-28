Депутат призвал к жесткому ответу на провокации у границ России

Так он отреагировал на очередной перехват российским Су-27 самолета-разведчика США над акваторией Черного моря.

«Мы как-то стесняемся в нашей стране называть вещи своими именами. А своими именами — это когда идет предупредительный выстрел в воздух, а потом на поражение. Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника», — заявил Шерин.

По его словам, сдержанная реакция провоцирует другие страны вести себя по отношению к России дерзко и не принимать всерьез устные предупреждения.

«Мы сдержанные и говорим о том, что нужен мир во всем мире и что ни в коем случае не нужно поддаваться на провокацию, но здесь нужно определить для себя четкую грань: там, где мы сдержанные и там, где речь идет о репутации государства, престижа нации», — пояснил свою мысль Шерин.

На этой неделе американский эсминец США «Джон Маккейн» на два километра прошел вглубь акватории в заливе Петра Великого. МИД России назвал действия американских военных провокацией и выразил протест. В ведомстве напомнили, что Вашингтон отлично знает, что Россия считает залив своими внутренними водами, где действует ее суверенитет. В ответ командование Седьмого флота США заявили, что Вашингтон не признает залив Петра Великого российскими водами.