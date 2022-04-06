Депутат призвал не распространять шокирующие и непроверенные факты

Россиян призвали отказаться от распространения непроверенных и шокирующих фото и видео. Такое заявление РИА «Новости» сделал общественный деятель Сергей Бурлаков.

«Призываю всех россиян прекратить распространять непроверенную информацию. Многие на эмоциях делятся шокирующими фотографиями и видеороликами с друзьями и родственниками, а через несколько часов узнают, что это фейк», — пояснил Бурлаков.

Следует уделять больше внимание источнику, перепроверять информацию в разных новостных лентах. Депутат посоветовал проверять сообщение временем — подождать сутки, прежде чем поделиться фотографией или видеороликом.

«Уверен, что в 90% случаев желание пропадет», — добавил Бурлаков.

Недавняя информация о якобы трупах мирных жителей в Буче является ярким примером. Украинские СМИ распространили сообщение, что российские солдаты оставили после себя убитых мирных граждан. Западные газеты якобы провели исследование и даже предъявили снимки.

Однако эксперты выразили обоснованное сомнение достоверностью предоставленных фактов и фотографий, а известные политики назвали это провокацией, отвлечением внимания от преступлений украинских нацбатов и попыткой срыва переговоров России и Украины.