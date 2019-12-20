Депутат Примаков оценил критику Меркель в адрес США из-за санкций против «Северного потока — 2»
Депутат Госдумы Евгений Примаков обсудил с ИА Ura.ru сообщение немецких СМИ о том, что высказывание канцлера ФРГ Ангелы Меркель против американских санкций в отношении «Северного пока — 2» — это «объявление войны» президенту США Дональду Трампу.
Примаков напомнил, что профессия политиков заключается в том, чтобы делать заявления. Исходя из этого, будет интересно проследить за тем, пойдет ли Берлин дальше своих заявлений или будет метаться, ориентируясь на пожелания Вашингтона.
Законодатель добавил, что в ближайшие пару недель станут известны пределы жесткости Германии. Если немецкие предприятия станут выходить из строительства газопровода, то можно утверждать, что правительство надавило на них.