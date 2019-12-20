Примаков напомнил, что профессия политиков заключается в том, чтобы делать заявления. Исходя из этого, будет интересно проследить за тем, пойдет ли Берлин дальше своих заявлений или будет метаться, ориентируясь на пожелания Вашингтона.

Законодатель добавил, что в ближайшие пару недель станут известны пределы жесткости Германии. Если немецкие предприятия станут выходить из строительства газопровода, то можно утверждать, что правительство надавило на них.