Депутат предложил запретить караоке до конца года

Развлекательные заведения не должны оказывать услуги караоке до конца года. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — обратился Сухарев в Минздрав с официальным письмом. Его слова приводит RT.

По мнению депутата, именно караоке может стать рассадником коронавирусной инфекции. Он напомнил, что в России до сих пор ежедневно выявляют более четырех тысяч случаев заболевания COVID-19. При этом Сухарев отметил, что закрывать заведения целиком не нужно, они могут продолжать работать для организации общественного питания.

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