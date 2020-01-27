Депутат предложил запретить использование всех гаджетов за рулем
На данный момент закон запрещает водителям пользоваться только телефоном при вождении. Депутат Владимир Афонский предложил внести изменения и добавить к запрещенным гаджетам планшеты, умные часы, электронные браслеты и многое другое, написала «Парламентская газета».
Владимир Афонский, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, считает, что прогресс уже далеко ушел и необходимо пополнить список гаджетов, которыми нельзя пользоваться за рулем, сообщил портал «Невские новости».
Депутат сообщил, что сейчас за рулем водители могут не только говорить по телефону, но и смотреть видео, публиковать посты в соцсетях, делать фото. Все это приводит к авариям на дороге.