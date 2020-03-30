Депутат предложил запретить есть летучих мышей, змей и обезьян в России

Депутат считает, что сейчас необходимо не только бороться с инфекцией и последствиями заражения людей, но и планировать дальнейшие действия. Речь идет о том, чтобы приминать меры для избегания повторения пандемий в будущем.

«Врачи утверждают, что опасный коронавирус появился в результате употребления в пищу экзотических животных в Китае. В нашей стране также существуют места и заведения, где посетителям предлагают попробовать блюда нетрадиционной кухни. Мне известно, что в столице и регионах есть места, где в меню включены обезьяны, редкие морепродукты, экзотические млекопитающие. Очевидно, что поедание таких блюд также может стать причиной возникновения новых вирусов, сравнимых по опасности с тем, с которым сейчас борется весь мир», — заявил Петров.

Законодатель подчеркнул, что по всему миру не получится отменить приготовление экзотических блюд. Однако можно ввести запрет в России.

Многие болезни появились именно от животных. Например, эболу передали обезьяны, чума пришла от грызунов, болезнь Лайма — от оленей и мышей, оспа — от верблюдов.