Депутат предложил упомянуть в Конституции русский народ

Затулин предложил преамбулу Конституции с упоминанием русского народа и указанием, что с другими братскими народами он объединился в многонациональный народ Российской Федерации.

Депутат заявил, что такая трактовка соблюдает базовые принципы равноправия народов.

«Конституция на всем своем протяжении неоднократно возвращается к вопросу о равноправии всех граждан Российской Федерации перед законом и отсутствию какого-либо национального предпочтения», — подчеркнул парламентарий.

Затулин отметил, что русские нигде не упоминаются в Конституции.

«Россия без русских существовать не может, — заявил он. — Россия является наследником всех прежних государственных образований, в которых русские всегда играли определяющую роль».

Парламентарий объяснил, что эта роль не может использоваться во вред другим народам, однако должна быть признана в Конституции страны.

«Нужно отдать дань уважения тому народу, который сформировал нынешнюю реальность. Нельзя травмировать русский народ отсутствием всякого упоминания о нем в базовом законе страны», — подчеркнул депутат.