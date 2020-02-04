    04 февраля 2020, 21:03

    Депутат предложил упомянуть в Конституции русский народ

    Ирина Нагайникова

    Депутат Госдумы Константин Затулин предложил включить в Конституцию РФ понятие «русские». Он объяснил это «определяющей ролью» русского народа в «формировании нынешней действительности». Об этом сообщило РИА ФАН.

    Затулин предложил преамбулу Конституции с упоминанием русского народа и указанием, что с другими братскими народами он объединился в многонациональный народ Российской Федерации.

    Депутат заявил, что такая трактовка соблюдает базовые принципы равноправия народов.

    «Конституция на всем своем протяжении неоднократно возвращается к вопросу о равноправии всех граждан Российской Федерации перед законом и отсутствию какого-либо национального предпочтения», — подчеркнул парламентарий.

    Затулин отметил, что русские нигде не упоминаются в Конституции.

    «Россия без русских существовать не может, — заявил он. — Россия является наследником всех прежних государственных образований, в которых русские всегда играли определяющую роль».

    Парламентарий объяснил, что эта роль не может использоваться во вред другим народам, однако должна быть признана в Конституции страны.

    «Нужно отдать дань уважения тому народу, который сформировал нынешнюю реальность. Нельзя травмировать русский народ отсутствием всякого упоминания о нем в базовом законе страны», — подчеркнул депутат.