Депутат предложил уголовно наказывать чиновников, оскорбляющих население

Он уверен, что «также их надо лишить возможности передвигаться по своим делам на дорогих представительских автомобилях» и «лечение за рубежом чиновникам должно быть запрещено — пусть идут в наши больницы».

«Если мы хотим вызвать чувство страха у потенциальных нарушителей, то ответственность должна быть серьезной и соответствовать тому объему власти и полномочий, которыми они обладают», — уточнил Бондаренко.

Депутаты рассмотрят поправки в КоАП, которые введут наказание рублем хамящих чиновников. Если законопроект примут, представителям власти придется заплатить от 50 до 150 тысяч рублей за оскорбление россиян. Этот закон, по замыслу его авторов, заставит чиновников «ценить каждое слово».