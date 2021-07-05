Депутат предложил снижать цены на товары в России по советскому методу

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила о необходимости вернуться к советской системе по регулированию цен. Она отметила, что нужно изучить торговые надбавки.

«Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям», — сказала Ганзя в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она считает, что нужно проверить целесообразность торговых надбавок ретейлерами и производителями, а также «обуздать их аппетиты». Она считает, что при попытке государства регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо всю продукцию начинает отправлять за границу.

Она считает, что нужно обратиться к советскому опыту по регулированию цен, когда стоимость товаров снижалась, а не увеличивалась.

Она считает, что безнравственно повышать цены на товары первой необходимости и заявила, что российским предпринимателям «нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты».