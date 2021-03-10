Депутат предложил россиянам платить НДФЛ по-новому. А кого-то и вовсе освободить от него

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ. По идее автора, получающих до 204 тысяч рублей за год россиян вообще необходимо освободить от уплаты этого налога.

Далее ставка должна увеличиваться в зависимости от доходов вплоть до 35% при превышении планки в 100 миллионов рублей. Информация об этом законопроекте появилась в базе данных нижней палаты парламента.

Парламентарий считает, что применение дифференцированной системы налоговых ставок даст возможность перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тысяч рублей в месяц и среднего класса в сторону более доходных групп населения.

Также его инициатива позволит увеличить поступления налоговых доходов в бюджетную систему на 9%. Катасонов подсчитал, что таким образом в государственную казну может ежегодно поступать более 343 миллиардов рублей.

Тем временем Министерство цифрового развития РФ выступило с идеей ввести налог на блогеров. Платить его хотят заставить иностранные платформы.