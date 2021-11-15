Депутат предложил расширить условия для признания НКО иноагентом

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что «иностранными агентами» нужно признавать также некоммерческие организации, которые получают пожертвования от россиян, постоянно проживающих за границей. Об этом сообщил RT.

Депутат заявил, что «иностранным финансированием» нужно считать пожертвования от граждан РФ, постоянно проживающих в странах, которые применяют санкции в отношении РФ.

Обращение он направил на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Сейчас иностранным финансированием НКО признают средства, которые получены от российских граждан в том случае, если граждане получают финансирование от других государств, иностранных или международных организаций либо работают посредниками при получении данных средств НКО.