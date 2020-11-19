Депутат предложил платить деньги вместо запрета на перекуры в офисе

Во время пандемии курение опасно как никогда. Однако запрещать гражданам покупать сигареты нельзя, потому что это получится нарушением прав. В связи с этим Журова нашла другой способ решения проблемы.

«Предприятия могут ввести поощряющие меры за то, что человек не курит, премию выдавать. Нужно объяснять, мотивировать, рублем благодарить — тогда, может, будет меньше курящих», — заявила она.

Депутата поддержала психолог Светлана Савкина. Она считает, что отказ от курения будет проще, если работодатель предложит бонусы.

«Будет приятная эмоция», — заявила специалист.

Вместе с отказом от табака важно добавить для себя приятных переживаний — хобби, приятное общение, вкусная еда.

На отказ от вредной привычки в первую очередь влияет внутренняя мотивация, а не стаж курильщика. Сотрудники выходят курить ради общения, небольшого отдыха, снятия стресса и эмоционального напряжения. Желание выйти на улицу покурить можно заменить физической активностью — пройтись по офису или по лестнице, попить воды или пожевать, лучше что-нибудь некалорийное. В качестве небольшого отдыха психолог советует сделать зарядку для глаз и рук. Эти упражнения займут пять минут, но при этом принесут полезу.

При обнаружении симптомов коронавируса нужно сразу же отказаться от сигарет, в том числе и от электронных. У курильщиков чаще всего развивается пневмония или хронический бронхит, а из-за COVID-19 может грозить и летальный исход. К тому же, выбегая на перекур, работники часто не надевают на себя верхнюю одежду. А значит, у них ослабляется иммунитет.