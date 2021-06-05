Депутат предложил отменить маткапитал для ряда россиян

В России нужно отменить несколько государственных льгот, в том числе маткапитал, для тех, чей доход переваливает за пять миллионов рублей в год. Так считает руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщило Ura.ru.

«Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям исходя из их возможности», — отметил депутат.

Если люди получают высокую заработную плату, им не надо выплачивать материнский капитал в 500 тысяч рублей. Также им не следует предоставлять какие-либо льготы, связанные с семейным капиталом или рождением ребенка.

«Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?» — поинтересовался Аксаков.

По мнению депутата, границу стоит провести по действующим новым правилам шкалы налогооблажения. Это значит, что льготы можно отменить для россиян, чей доход составляет выше пяти миллионов рублей в год.

«Сумму дохода можно определить. Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от пяти миллионов рублей. Давайте хотя бы с этого начнем. Хотя можно было бы и меньше», — отметил политик.

По его словам, многие соотечественники имеют доходы меньше миллиона рублей в год. Тем не менее можно начать с пяти миллионов, а потом спокойно опустить планку до трех.