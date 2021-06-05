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    05 июня 2021, 19:35

    Депутат предложил отменить маткапитал для ряда россиян

    Алена Макаренко

    В России нужно отменить несколько государственных льгот, в том числе маткапитал, для тех, чей доход переваливает за пять миллионов рублей в год. Так считает руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщило Ura.ru.

    Депутат предложил отменить маткапитал для ряда россиян

    «Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям исходя из их возможности», — отметил депутат.

    Если люди получают высокую заработную плату, им не надо выплачивать материнский капитал в 500 тысяч рублей. Также им не следует предоставлять какие-либо льготы, связанные с семейным капиталом или рождением ребенка.

    «Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?» — поинтересовался Аксаков.

    По мнению депутата, границу стоит провести по действующим новым правилам шкалы налогооблажения. Это значит, что льготы можно отменить для россиян, чей доход составляет выше пяти миллионов рублей в год.

    «Сумму дохода можно определить. Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от пяти миллионов рублей. Давайте хотя бы с этого начнем. Хотя можно было бы и меньше», — отметил политик.

    По его словам, многие соотечественники имеют доходы меньше миллиона рублей в год. Тем не менее можно начать с пяти миллионов, а потом спокойно опустить планку до трех.