Депутат предложил объединить Хакасию и Туву с Красноярским краем

Идею об укрупнении российских регионов путем слияния субъектов в один, высказанную вице-премьером Маратом Хуснуллиным, поддержал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам депутата ЛДПР давно заявляла об укрупнении регионов с формированием единого бюджета.

«Считаю возможным рассмотреть первый пилотный проект по укрупнению субъектов России с участием Красноярского края, Хакасии и Тувы при сохранении определенных автономных полномочий национальных республик», — заявил Сергей Натаров.

Он напомнил, что в первоначальной идее ЛДПР предлагала создать 40 губерний с населением по четыре-пять миллионов в каждом субъекте. Это позволит решить проблему дотационных регионов.

«Невозможно что-то строить с населением 50 тысяч, 200 тысяч и постоянно дефицитном бюджете», — пояснил депутат.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе конференции в минувший вторник, 27 апреля, заявил, что число регионов России нужно сократить. В частности, он предложил объединить Еврейскую автономную область и Хабаровский край.

Представитель вице-премьера пояснил, что Хуснуллин говорил исключительно о вариантах развития городов.

«Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — подчеркнул он.

Прокомментировал заявление вице-премьера глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Как сообщило Ura.ru, губернатор напомнил, что вопрос объединения решают жители регионов, которые могут объединить.

В мае 2020 года временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум об объединении регионов. Референдум о слиянии планировали провести в сентябре того же года. Но спустя несколько недель вопрос об объединении субъектов сняли.