Депутат предложил новые ограничения для причастных к экстремизму

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести запрет на пожертвования в избирательные фонды от причастных к экстремизму лиц. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что уже есть закон, запрещающий избираться тем, кто сотрудничал с экстремистскими организациями. Также следует запретить им оказывать материальную поддержку другим кандидатам.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которым запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды», — подчеркнул Федоров.