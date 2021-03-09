Депутат предложил наказывать за фейки о подорожании продуктов. Это вопрос национальной безопасности

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты первой необходимости. Такое наказание придется понести тем, кто распространяет заведомо ложную информацию о подорожании социально значимых товаров. При этом законопроект пока не готов, идейное решение активно обсуждается.

Об этом Анатолий Выборный рассказал в беседе с «360». Он подчеркнул, что речь идет именно об уголовной ответственности. Проект направлен на то, чтобы дополнить третьей частью норму УК РФ «Манипулирование рынком». Речь идет о том, чтобы установить уголовную ответственность за распространение заведомо ложной, общественно значимой информации об изменении рыночных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

«Другими словами, установить ответственность за искусственное создание панического спроса на такие продукты, как мясо, рыба, яйца, сахар, масло, молоко и так далее и умышленное распространение ценовых фейков, которое провоцирует резкий скачок цен на эти товары. Ведь очевидно, что один из факторов резкого скачка цен — распространение заведомо ложной информации, которая способна вызвать рост цен и создать искусственный дефицит», — отметил депутат.

Выборный отметил, что такая законодательная инициатива в своей составляющей имеет два вопроса. Первый — у конкретного физического или юридического лица должны быть намерения распространить ложную информацию. Второй — он должен совершить конкретные действия, которые направлены на достижение конкретных результатов: необоснованный скачок роста цен и создание искусственного дефицита.

«На наш взгляд, это имеет прямое отношение как к обеспечению продовольствием наших граждан — чтобы цены были доступными. Я имею в виду прежде всего цены первой необходимости. Кроме того, это вопрос нашей национальной безопасности, поскольку мы прекрасно знаем, что на российском рынке работают многие сети, собственники которых иностранные лица», — подчеркнул он.

На вопрос о том, поддержали ли его идею в партии, Выборный ответил, что пока ее невозможно поддержать. Дело в том, что она еще не поступила в парламент — пока никто в конечном результате ее не видел.

«Это идейное решение сейчас активно обсуждается и будет обсуждаться на экспертных площадках с бизнес-сообществом, с органами исполнительной власти. Когда мы найдем общий знаменатель, когда будет окончательное решение, которое всех устроит, и мы увидим, что с точки зрения возможной реализации в случае принятия мы получим желаемый результат, то тогда, конечно, я буду обращаться во фракцию, чтобы они сказали свое слово», — заключил он.