Депутат предложил на время приостановить авиасообщение со всеми странам

России лучше приостановить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавируса. В Госдуме считают, что подобная мера положительно скажется на ситуации с COVID-19 на территории государства.

Предложение об ограничении полетов внес депутат Иван Сухарев, сообщил сайт RT со ссылкой на копию его письма премьер-министру Михаилу Мишустину.

Парламентарий указал на выявленную в Великобритании и других странах мутацию SARS-CoV-2. По этой причине некоторые государства, среди которых оказалась и Россия, решили ограничить полеты гражданских самолетов в Великобританию.

«Прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами», — написал Сухарев.

По его мнению, это необходимо, чтобы не допустить распространения нового штамма в РФ и поддержать «положительную динамику борьбы» с COVID-19.

Ранее российский ученый заявил, что вторая волна коронавируса в России не связана с завозными случаями. Люди заражаются из-за вируса, который давно циркулирует в стране.