Власть 07 мая 2023, 04:31 Депутат предложил маркировать товары из недружественных России стран Депутат ГД Журавлев: товары из недружественных России стран нужно маркировать Pixabay

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Маркировать товары из недружественных стран предложили маркировать надписью «произведено врагом России», чтобы покупатели знали, куда уходят их деньги. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, его слова привело РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что многие иностранные компании ушли из России лишь номинально, при этом продают свою продукцию тем или иным способом.

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«Уверен, что такие товары нужно маркировать „произведено врагом России“, причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он, в том числе и финансирует неприятеля», — заявил Журавлев.

Многие компании, демонстративно покинувшие Россию, потихоньку возвращаются, не особо афишируя это. Они меняют названия, отметил депутат и добавил, что это весьма крупный рынок.

«Не обращать [внимания] на такую экспансию было бы по меньшей мере неблагоразумно — публично осуждая страну, компании продолжают на ней же и зарабатывать», — добавил Журавлев.

Покинувшие российский рынок и приостановившие работу зарубежные бренды в общей сложности потеряли около двух миллиардов долларов. Более 180 иностранных сетей ограничили свою деятельность в России и около 15 объявили о планах покинуть рынок.