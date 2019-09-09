Депутат предложил диспетчерам отвечать за ложные вызовы скорой помощи

Страховщиков привело в замешательство предложение наказывать за ложные вызовы скорой Подробнее

По его словам, оплачивать расходы могли бы страховые компании. Однако сейчас договор, который они заключают со своими клиентами, исключает подобные страховые случаи.

Тумусов добавил, что ложные вызовы должны отсеивать диспетчеры неотложки. По его словам, такая практика успешна в 90% случаев.

«Диспетчер, если он профессионал, определяет, ложный это вызов или у человека действительно проблемы. Если вы его убедили, что вам плохо, бригада приехала, а дверь закрыта и вас дома нет или вы вызвали помощь на другой адрес — то это телефонное пиратство, и за него надо наказывать», — заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал обсуждать введение ответственности за ложный вызов скорой помощи.