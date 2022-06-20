Депутат Попов высказался о транспортной блокаде Калининграда со стороны Литвы

Депутат Госдумы Евгений Попов обсудил с ИА Nation News решение Литвы заблокировать часть российского транзита через Калининград.

«Исполнительная власть уже вступила в переговоры, разъяснила законодательные пути решения проблемы. Все это нарушает правовые нормы, в том числе правила ВТО. То есть это смело можно назвать односторонней блокадой со стороны Литвы», — подчеркнул парламентарий.

Он заметил, что остаются доступными морской и воздушные пути доставки грузов в Калининград. По его мнению, этого недостаточно и у литовской стороны есть еще какое-то время, чтобы изменить решение, осознав свою неправоту. В противном случае Россия оставляет за собой право прибегнуть к жестким действиям.

«Ситуация довольно деликатная, нужно дать время литовским властям подумать», — добавил собеседник информагентства.