Депутат Попов объяснил цели визита Дуды на Украину

Депутат Государственной думы Евгений Попов обсудил с ИА Nation News прибытие польского президента Анджея Дуды в Киев на переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Дополнительная подпитка оружием, солдатами, инструкторами, технологиями и деньгами — это то, что Польша на данный момент может себе позволить и будет делать, пока не натолкнется на национальные польские интересы», — объяснил Попов.

Он подчеркнул, что не стоит забывать о главных целях Польши. Они заключаются в расширении своего влияния и возвращении утерянных территорий. По словам парламентария, польская сторона несколько лет назад инициировала множество судебных исков по возврату имущества, отчужденного у нее в результате перехода Галичины под управление Украины.

«Замыслы поляков очевидны, они не видят западные территории страны в государстве Украина и будут расширять свое влияние», — добавил собеседник информагентства.