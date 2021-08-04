Депутат пообещал решить основные проблемы туристической сферы на Дальнем Востоке

Депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов узнал о главных проблемах туристической отрасли Дальнего Востока и пообещал их решить. Это произошло в ходе рабочей поездки по региону, передало РИА ФАН.

Предприниматели, работающие в сфере туризма и гостиничного бизнеса, рассказали депутату, что пандемия в значительной степени сказалась на отрасли. Они нуждаются в финансовой поддержке для того, чтобы восстановить работу бизнеса. Политик сравнил пандемию коронавируса с санкциями со стороны Европы и США.

«Но, как мы знаем, несмотря на все санкции, наше сельское хозяйство на подъеме. Вот и в туриндустрии — падает внешний поток, но растет внутренний туризм», — заверил Вострецов.

Предприниматели обратили внимание депутата на ряд проблем: в регионе отсутствует нормальная транспортная логистика, а инфраструктура остается на довольно низком уровне. По их мнению, хуже всего дела обстоят на Камчатке, так как там практически отсутствуют современные отели. Политик дал обещание составить документы на основе услышанных проблем и направить их в Правительство РФ и руководству Госдумы.