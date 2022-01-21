Депутат пояснил свои слова о раздаче российских паспортов

Депутат Госдумы по делам СНГ Константин Затулин объяснил свои слова о праве на российский паспорт у иностранцев-соотечественников. Он отметил, что речь шла о важности развития законов, упрощающих процедуру получения этого документа.

«Я говорил о необходимости развития нашего законодательства, о гражданстве по пути упрощения паспортизации наших соотечественников за рубежом. О том, что сейчас мы сражаемся за признание права наших соотечественников на репатриацию в Россию», — процитировало депутата радио «Говорит Москва».

По его словам, его первое высказывание истолковали неверно, решив, что парламентарий говорит о раздаче паспортов только жителям тех территорий, которые раньше принадлежали Российской империи, но он уточнил, что говорил не о территориях, а о людях кровнородственного происхождения.

Киргизов и узбеков Затулин к соотечественникам не отнес по той причине, что у представителей этих народностей есть своя родина и исторически они не жили на территории, составляющей сейчас Российскую Федерацию. Но они тоже могут претендовать на получение российского гражданства в индивидуальном порядке. А вот народы, исторически живущие в Российской Федерации, но оказавшиеся за рубежом, относятся именно к соотечественникам.

Ранее Затулин выступил с предложением о выдаче российских паспортов соотечественникам, оказавшимся за рубежом. Он объяснил, что говорил о русских, украинцах, белорусах, татарах, якутах, адыгах — тех народах, у которых Российская Федерация — историческое место жительства.