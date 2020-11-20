Депутат поддержал упразднение Россвязи и Роспечати

По его словам, это эффективное решение. Депутат уверен, что такое нововведение поможет оптимизировать отрасль и избавиться от бюрократии.

«Функции, которыми обладали эти учреждения, не пострадают, а наоборот, станут еще более прямыми, подконтрольными и эффективными», — заявил он.

Уточняется, что обязанности Россвязи и Роспечати передадут Министерству цифрового развития.