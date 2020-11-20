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    20 ноября 2020, 16:18

    Депутат поддержал упразднение Россвязи и Роспечати

    Дарья Морозова

    Депутат Сергей Боярский оценил указ Владимира Путина об упразднении Россвязи и Роспечати. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    По его словам, это эффективное решение. Депутат уверен, что такое нововведение поможет оптимизировать отрасль и избавиться от бюрократии.

    «Функции, которыми обладали эти учреждения, не пострадают, а наоборот, станут еще более прямыми, подконтрольными и эффективными», — заявил он.

    Уточняется, что обязанности Россвязи и Роспечати передадут Министерству цифрового развития.