Депутат поддержал отмену парада Победы в некоторых регионах

По его словам, «важно понимать, что в тех городах, где торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне не состоятся, значит, в этих регионах не сложилась та обстановка, которая позволила бы это сделать».

«То есть в этих регионах вовсе не отменяется День Победы. Жители просто будут отмечать его дистанционно», — уточнил Красов.