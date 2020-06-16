Депутат поддержал отмену парада Победы в некоторых регионах
Отмена парада Победы в некоторых регионах из-за сложной эпидемической ситуации оправдана. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «важно понимать, что в тех городах, где торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне не состоятся, значит, в этих регионах не сложилась та обстановка, которая позволила бы это сделать».
«То есть в этих регионах вовсе не отменяется День Победы. Жители просто будут отмечать его дистанционно», — уточнил Красов.