Депутат поддержал ограничения по коронавирусу в Москве

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал продление ограничений по коронавирусу в Москве. Об этом сообщил RT.

«Несмотря на то что многие переболели или вакцинировались, динамика все равно настораживает. В связи с этим региональные власти должны принимать соответствующие решения», — пояснил Нилов.

Он добавил, что ограничения надоели всем, но это необходимая мера. Ранее Собянин продлил действующие ограничения до 29 июня.