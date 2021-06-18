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    18 июня 2021, 12:26

    Депутат поддержал ограничения по коронавирусу в Москве

    Дарья Морозова

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал продление ограничений по коронавирусу в Москве. Об этом сообщил RT.

    «Несмотря на то что многие переболели или вакцинировались, динамика все равно настораживает. В связи с этим региональные власти должны принимать соответствующие решения», — пояснил Нилов.

    Он добавил, что ограничения надоели всем, но это необходимая мера. Ранее Собянин продлил действующие ограничения до 29 июня.