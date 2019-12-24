Депутат поддержал критику Путина в адрес польского посла, пообещавшего поставить памятник Гитлеру

Путин назвал «антисемитской свиньей» бывшего посла Польши в Германии. Он обещал поставить памятник Гитлеру Подробнее

Слуцкий заявил о солидарности с главой государства в Twitter. Также он отметил, что именно потомки таких людей «выкорчевывают могилы красноармейцев» и перевирают исторические факты.

«Полностью поддерживаю [Путина]», — написал депутат.

Ранее Путин рассказал, что экс-посол Польши обещал поставить Гитлеру памятник за решение «еврейского вопроса» высылкой в Африку.