Депутат Пискарев назвал вынужденной и необходимой мерой спецоперацию РФ в Донбассе

Глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обсудил с «Газетой.ru» специальную военную операцию России в Донбассе.

«Это вынужденная, но необходимая мера, полностью соответствующая международному праву», — сказал парламентарий.

Он напомнил о провале всех попыток урегулировать ситуацию в Донбассе за столом переговоров. По словам депутата, украинское руководство ничего не сделало для выполнения Минских соглашений.

«То, что сегодня происходит, это не оккупация Украины, а денацификация и демилитаризация, освобождение от террора, развязанного последышами Гитлера и Бандеры. И, наконец, это защита Отечества от очевидных военных угроз», — добавил собеседник издания.