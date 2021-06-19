Депутат перечислил меры поддержки работодателей и безработных в пандемию

Восстановить рынок труда во многих регионах удалось благодаря специальным программам поддержки. О них рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, сообщило ИА Nation News.

Власти запустили кредитование работодателей. В таком случае руководство не выплачивало ни проценты, ни сам кредит. Однако перед ними стояло условие — сохранение 90% от численности штатного расписания. Также работодателям выдавали кредит по одному МРОТ на каждого списочного работника. Многие предприятия благодаря этому удержали свой штат, отметила Бессараб.

Кроме того, в России действует программа по найму безработных. Она, в частности, распространяется на выпускников, людей без опыта работы и инвалидов. Предоставляются три МРОТ в течение полугода для поддержки трудоустроенных граждан.

Если человек попадает под критерии нуждаемости, он вправе оформить социальный контракт для трудоустройства по новой специальности, если вдруг его профессия окажется не востребованной на рынке труда.

В марте 2021 года начала действовать программа субсидирования найма. После этого компании, которые брали на работу молодых специалистов, получали поддержку от государства.