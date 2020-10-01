Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил решение представителей Датского энергетического агентства разрешить Nord Stream 2 AG эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.

«Это, конечно, позитивный шаг, (он свидетельствует о том — прим. ред.) что здравый смысл имеет место, что европейские страны работают в правовом поле и выполняют то законодательство, которое действует», — процитировал Завального сайт RT.

Он пояснил, что речь идет как о национальных, так и о европейских законах. Депутат считает, что все сложности в строительстве «Северного потока — 2» носят политический характер. По его словам, проект лишь способствует повышению энергобезопасности Европы.