Депутат оценил предложение о двух выходных для привившихся

Идея о том, чтобы давать привившимся от коронавируса два дополнительных выходных, в теории может быть реализована. Однако для этого потребуется указ президента или корректировка в Трудовом кодексе. Об этом RT рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, возникает сразу несколько вопросов. Почему речь идет только про вакцинацию от коронавируса, а также если прививка понадобится и в будущем, какие условия будет действовать тогда. Во всех принимаемых законах должен соблюдаться баланс, ведь возникшая на работодателе нагрузка может привести к удорожанию продукции или услуг.

Также Нилов пояснил, что любые социально-трудовые отношения регулируются через обсуждение на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, объединения работодателей и правительства. Так просто воплотить такую идею в жизнь невозможно.