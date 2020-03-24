Депутат оценил идею карантина для пенсионеров
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал мнение об идее ввести карантин для пожилых людей. Об этом сообщил RT.
По его мнению, «решения необходимо принимать на уровне руководства регионов», «и каждый регион должен оценивать, насколько это необходимо».
«Региональные власти должны внимательно посмотреть, оценить и не в коем случае не должны бояться принятия таких мер. Если мера должна быть принята, значит, ее нужно принимать как можно быстрее», — считает Нилов.
Также депутат добавил, что подобные «меры могут казаться избыточными», «но в данном случае пусть лучше будет избыточно, чтобы не допустить распространения и не подвергать опасности тех, кто с наибольшей долей вероятности может заразиться».