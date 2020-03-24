Депутат оценил идею карантина для пенсионеров

По его мнению, «решения необходимо принимать на уровне руководства регионов», «и каждый регион должен оценивать, насколько это необходимо».

«Региональные власти должны внимательно посмотреть, оценить и не в коем случае не должны бояться принятия таких мер. Если мера должна быть принята, значит, ее нужно принимать как можно быстрее», — считает Нилов.

Также депутат добавил, что подобные «меры могут казаться избыточными», «но в данном случае пусть лучше будет избыточно, чтобы не допустить распространения и не подвергать опасности тех, кто с наибольшей долей вероятности может заразиться».